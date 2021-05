Iran: Baghdad sblocca fondi iraniani congelati per consentire a Teheran acquisto vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha accettato di trasferire 125 milioni di dollari di fondi iraniani congelati nelle sue banche a un istituto di credito europeo per consentire all’Iran l'acquisto di 16 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia iraniano, Reza Ardakanian, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Irna”. L'Iran, il Paese mediorientale più colpito dalla pandemia, ha denunciato più volte l’impossibilità di acquistare vaccini sui mercati occidentali a causa delle sanzioni economiche statunitensi. Ardakanian ha affermato che i pagamenti andranno all'acquisto di vaccini dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nell’ambito del piano globale di condivisione dei vaccini Covax. Al momento non vi è alcuna conferma da parte dell’Iraq sul presunto rilascio dei fondi iraniani. Durante i colloqui di queste settimane con il gruppo P4+1 (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Germania) a Vienna per rilanciare l’accordo nucleare del 2015, l’Iran ha chiesto il rilascio di 20 miliardi di dollari delle sue entrate petrolifere che, a suo dire, sono state congelate in paesi come Iraq, Corea del Sud e Cina a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nel 2018.(Res)