Ucraina: premier Shmyhal, iniziata la ripresa economica post Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Ucraina ha iniziato a riprendersi dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19, secondo il primo ministro Denys Shmyhal. "Nel 2021 dobbiamo gettare solide basi affinché l'economia ucraina cresca ad un ritmo più veloce negli anni a seguire. Allo stesso tempo, già nei primi quattro mesi di quest'anno, stiamo registrando trend positivi, che mostrano che l'economia ucraina ha iniziato a riprendersi dalla crisi del coronavirus", ha scritto Shmyhal su Facebook. Ad aprile, la crescita industriale ha accelerato al 13 per cento su base annua, afferma il premier ucraino, aggiungendo che allo stesso tempo, nei primi quattro mesi del 2021, il settore è aumentato dell'1,5 per cento su base annua. La crescita più rapida è stata registrata nell'industria chimica. L'ingegneria meccanica nello stesso periodo è cresciuta del 6,5 per cento. (segue) (Rum)