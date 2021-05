Ucraina: premier Shmyhal, iniziata la ripresa economica post Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo segnala inoltre una migliore fiducia da parte dei consumatori. Nei primi quattro mesi di quest'anno, le vendite al dettaglio sono cresciute del 14 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. La crescita dei consumi, ha aggiunto Shmyhal, è anche correlata al fattore di aumento dei salari medi. Il salario nominale medio degli ucraini nell'aprile 2021 era del 30 per cento superiore a quello registrato nell'aprile dell'anno precedente. Tenuto conto dell'inflazione, i salari sono aumentati del 20 per cento su base annua. "L'export dei prodotti ucraini nei primi 4 mesi di quest'anno è cresciuto di quasi il 20 per cento. Nel primo trimestre del 2021, i principali mercati per le nostre merci sono la Cina (14,2 per cento delle esportazioni totali), la Polonia (7,6 per cento), e Turchia (6,4 per cento). Di recente, sono stati aperti otto nuovi mercati, tra cui Africa e Sud America. Gli esportatori sono costantemente sostenuti dal governo attraverso nuovi prodotti e formati statali", ha aggiunto Shmyhal. (segue) (Rum)