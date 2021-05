Ucraina: premier Shmyhal, iniziata la ripresa economica post Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo del governo, la performance finanziaria delle imprese ucraine nel primo trimestre del 2021 è una delle migliori degli ultimi cinque anni. "La performance finanziaria delle grandi e medie imprese al lordo delle imposte è stata di 166 miliardi di grivnie di utile, rispetto a una perdita di 4,9 miliardi di grivnie per lo stesso periodo dell'anno scorso. La quota di imprese non redditizie è scesa al 27,8 per cento del numero totale di grandi e medie imprese (l'indicatore più basso nel primo trimestre negli ultimi cinque anni)", ha affermato Shmyhal. (Rum)