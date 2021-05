Usa: Biden critica disegno riforma elettorale del Senato texano, “sbagliato e non americano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “sbagliato e non americano” il disegno di riforma della legge elettorale prossimo all’approvazione nel Texas, dopo analoghe iniziative in altri Stati. “I legislatori del Texas hanno presentato un disegno di legge che si unisce alla Georgia e alla Florida nel promuovere una legge statale che attacca il sacro diritto di voto. Fa parte di un assalto alla democrazia che abbiamo visto fin troppo spesso quest’anno e spesso prendendo di mira in modo sproporzionato gli americani di colore. È sbagliato e non americano. Nel XXI secolo, dovremmo rendere più facile votare, non più difficile, per ogni elettore avente diritto al voto”, si legge in una nota della Casa Bianca. (segue) (Nys)