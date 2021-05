Usa: Biden critica disegno riforma elettorale del Senato texano, “sbagliato e non americano” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden, inoltre, ha esortato il Congresso ad approvare il For the People Act e il John Lewis Voting Rights Advancement Act. Il primo è un disegno di legge volto a espandere l’accesso al voto, a ridurre l’influenza del denaro nella politica, a rafforzare le regole etiche per i dipendenti pubblici e ad attuare altre misure anticorruzione. Il secondo punta a ripristinare alcune parti del Voting Rights Act del 1965 eliminate dalla Corte Suprema nel 2013 con la sentenza Shelby County v. Holder che ha permesso a diversi Stati di mettere in atto leggi restrittive per quanto riguarda il diritto di voto. Entrambi hanno scarse possibilità di passare in un Senato in cui i Repubblicani hanno metà dei seggi. “Continuo a chiedere a tutti gli americani, di ogni partito e credo, di difendere la nostra democrazia e proteggere il diritto di voto e l’integrità delle nostre elezioni”, ha concluso Biden. (segue) (Nys)