Covid: assessore Lazio, camper itinerante arrivato ad Amatrice, un successo

- Oggi il Camper mobile clinic della Asl di Rieti "è giunto al Pass di Amatrice per le vaccinazioni, c'era grande attesa ed è stato un successo di adesione e organizzazione, un vero e proprio sold out". Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Ringrazio i nostri operatori della Azienda sanitaria locale e l'assessore al Lavoro, Formazione e Ricostruzione della Regione Lazio, Claudio di Berardino - aggiunge - che era presente sul posto. Attualmente, abbiamo superato nel Lazio 3 milioni e 300mila somministrazioni. Confermiamo che nella giornata del 2 giugno Festa della Repubblica, nella nostra regione un adulto su due avrà ricevuto almeno una somministrazione di vaccino".(Com)