India: coronavirus, 165.553 nuovi casi, chiusure prorogate a Nuova Delhi

- L’India ha registrato oggi 165.553 nuovi casi di coronavirus e 3.460 decessi, con un tasso di letalità dell’1,17 per cento. Il totale dei contagi è salito a 27.894.800 e quello delle vittime a 325.972. Lo riferisce il ministero della Sanità. Sui 2.063.839 test effettuati ieri il tasso di positività è dell’8,02 per cento. I casi attivi sono 2.114.508, in calo di 114.216 unità, e quelli risolti 25.454.320, con un aumento di 276.309 unità e un tasso di guarigione del 91,25 per cento. Nel Paese è stata individuata la cosiddetta variante indiana (B.1.617), definita “preoccupante” dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e ora presente in oltre 50 Paesi. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e le somministrazioni effettuate finora sono 212.066.614, di cui 3.035.749 ieri. (segue) (Inn)