India: coronavirus, 165.553 nuovi casi, chiusure prorogate a Nuova Delhi (2)

- Le misure di contenimento sono a livello locale. Non sono previste, dunque, restrizioni ai movimenti infrastatali o interstatali. Il ministero della Sanità ha stabilito che nei distretti (o altre aree definite) con un tasso di positività uguale o superiore al dieci per cento nell’ultima settimana o con un tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva superiore al 60 per cento scattino “un’azione intensiva e misure di contenimento locale” per un periodo di 14 giorni. Il ministero dell’Interno ha ordinato agli Stati e ai Territori dell’Unione di attenersi a tali indicazioni, in vigore fino al 31 maggio. Nelle aree sottoposte a provvedimenti restrittivi devono essere nominati funzionari che monitorino la situazione giorno per giorno. Il contenimento locale prevede il ricorso a strumenti come il coprifuoco notturno, il divieto di raduni, la chiusura delle attività commerciali non essenziali, la limitazione della capienza dei mezzi di trasporto pubblico e la riduzione del personale presente negli uffici pubblici e privati. La strategia, inoltre, punta sul tracciamento, sulla gestione clinica, sulla vaccinazione e sul coinvolgimento della comunità. La Direzione generale dell’Aviazione civile (Dgca) ha prorogato fino al 30 giugno la sospensione dei voli internazionali, con l’eccezione dei voli cargo e di quelli specificamente approvati. (segue) (Inn)