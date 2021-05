India: coronavirus, 165.553 nuovi casi, chiusure prorogate a Nuova Delhi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di diversi Stati o Territori dell’Unione hanno adottato restrizioni, più o meno severe. Diverse amministrazioni hanno imposto il lockdown, in alcuni casi prorogandolo di settimana in settimana. A Nuova Delhi, ad esempio, la chiusura, in vigore dal 19 aprile, è stata confermata fino al 7 giugno. In Maharashtra il blocco delle attività non essenziali è in vigore dal 22 aprile ed è previsto fino al primo giugno; in Bengala Occidentale dal 16 maggio al 15 giugno; in Karnataka dal 10 maggio al 7 giugno; in Rajasthan dal 10 maggio all’8 giugno; in Tamil Nadu dal 10 maggio al 7 giugno; in Kerala dal 10 al 9 giugno. Sono in vigore blocchi anche nel Jharkhand, dal 22 aprile al 3 giugno, nell’Orissa, dal 5 al primo giugno, e nel Bihar, dal 6 maggio al primo giugno. Altri Stati, come l’Andhra Pradesh, il Jammu e Kashmir e l’Assam, hanno optato per misure selettive. (Inn)