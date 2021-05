Slovenia-Croazia: premier Jansa, i due Paesi combattono insieme per allargamento dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slovenia e Croazia sono due Paesi con storie simili e che oggi "stanno combattendo insieme per l'espansione dell'Europa e per la libertà di tutte le sue parti". Lo ha affermato il primo ministro sloveno Janez Jansa, partecipando a Zagabria a un concerto speciale al Teatro Nazionale Croato in occasione della Giornata dello Stato croato, celebrata il 30 maggio. In riferimento ai primi anni '90, quando la Slovenia e la Croazia ottennero l'indipendenza, Jansa ha detto che "quelli erano i tempi di enormi rischi e coraggio sia per la Slovenia che per la Croazia". "Ricordo i passi che abbiamo fatto per sbarazzarci del giogo del sistema comunista jugoslavo. Oggi Slovenia e Croazia sono membri dell'Unione europea e della Nato, e stiamo combattendo insieme per l'espansione dell'Europa e perchè tutte le sue parti siano libere", ha detto Jansa, accolto dal primo ministro croato Andrej Plenkovic.Come riferisce l'agenzia di stampa "Hina", Jansa ha proseguito affermando che i due Paesi sono ora in grado di aiutare altre nazioni e "vogliono ampliare lo spazio di libertà". (segue) (Seb)