Slovenia-Croazia: premier Jansa, i due Paesi combattono insieme per allargamento dell'Ue (2)

- Jansa ha poi invitato il suo omologo croato alle cerimonie a Lubiana in occasione della Giornata dello Stato sloveno, il 25 giugno prossimo. Sei giorni dopo quella data, la Slovenia assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, la prima per le autorità di Lubiana. Jansa si è congratulato con il primo ministro Plenkovic per il successo della presidenza croata del Consiglio dell'Ue nella prima metà del 2020, in un contesto di "circostanze molto impegnative segnate dalla pandemia di Covid-19". Plenkovic, che ha descritto Jansa come "un amico e un buon vicino della Croazia", ha affermato di essere fiducioso che durante la presidenza slovena nella seconda metà di quest'anno, l'offerta di adesione della Croazia a Schengen e all'area dell'euro verrà fortemente sostenuta da Lubiana. (Seb)