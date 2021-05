Commercio: Figliomeni (Fd'I), aprire varchi ztl per saldi estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condividiamo la richiesta avanzata da Fabrizio Russo, presidente di Confcommercio Roma, di disattivare i varchi della ztl il sabato e nei feriali dal primo pomeriggio, almeno per il periodo dei saldi, in vista della prossima scontistica estiva e ciò al fine di sostenere il commercio nel centro storico della città oramai ridotto ai minimi termini". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Auspichiamo che la Giunta Raggi, dopo l'indecente scelta di riaprire la ztl lo scorso 7 aprile ignorando una nostra mozione approvata dall'Aula, per una volta, almeno una volta - aggiunge - cerchi di attuare politiche a tutela del comparto produttivo del centro storico della città, prevedendo altresì incentivi per aiutare il commercio di periferia. Ricordiamo al sindaco Raggi e ai 5 stelle che la pandemia da Covid-19 ha portato alla perdita di oltre 15.000 posti di lavoro tra titolari e addetti, con 6.000 serrande abbassate. Dinanzi a questi tragici numeri non c'è nulla da dire e solo tanto da fare. Stavolta non a parole, con la solita propaganda trionfalistica, ma con i fatti e soprattutto con scelte politiche adeguate". (Com)