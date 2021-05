Israele: media, Bennet e Lapid pronti ad annunciare accordo coalizione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito israeliano Yaminta, Naftali Bennet, dovrebbe annunciare oggi l’accordo di coalizione con il leader del partito Yesh Atid e premier incaricato Yair Lapid per la formazione di un governo. Secondo quanto riferisce il sito “I 24”, Bennett potrebbe annunciare oggi nella riunione di Yamina prevista per le 14:00 (ora locale) il suo ingresso in un governo insieme ai partiti di centro sinistra con una premiership a rotazione che vedrebbe lo stesso leader di Yamina divenire premier fino al settembre 2023 seguito da Lapid che guiderà il governo alla fine della legislatura prevista nel novembre 2025. Intanto, secondo quanti riferito dal quotidiano “Yedioth Ahronoth”, il leader del partito New Hope, Gideon Sa'ar, avrebbe rifiutato l’offerta del Likud di una coalizione di governo con premiership a tripla rotazione con il primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu e Bennett. Secondo indiscrezioni della stampa israeliane, l’incontro tra le squadre negoziali di New Hope e Yesh Atid è attualmente in corso nel tentativo di raggiungere un accordo su un governo di unità, senza Netanyahu. (segue) (Res)