Milano: con coltellino ferisce lievemente alla testa ex, arrestato per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 53enne originario dell’El Salvador è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio e maltrattamenti aggravati per aver aggredito l’ex compagna sabato sera a Milano. A chiamare il 112 è stato il figlio della donna di 16 anni quando il padre ha tentato di aggredire la madre, 37enne anche lei salvadoregna, con un piccolo coltello. Poco prima l’uomo si era presentato in via Procaccini per raccogliere alcuni effetti personali dopo la rottura del rapporto con la donna. Prima in strada e poi nell’appartamento il 53enne ha iniziato a lamentarsi chiedendo un’altra possibilità e a diventare aggressivo con il passare dei minuti. In casa ha colpito di striscio con la piccola lama l’ex compagna alla fronte e solo l’intervento del figlio ha evitato il peggio. Quando i poliziotti dell’ufficio Volanti della Questura sono arrivati sul posto hanno immediatamente bloccato il 53enne. La donna è stata trasportata in codice giallo in ospedale. (Rem)