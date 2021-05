Milano: urtato mentre mangia pizza scatena rissa fuori ristorante, 5 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, a Milano, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, un polacco di 32 anni, un ecuadoriano di 37, un egiziano di 43, una italiana di 43 e un italiano di 16. I militari sono intervenuti in viale Pasubio angolo piazza Baiamonti, dove alcuni cittadini hanno richiamato la loro attenzione segnalando una lite in corso nei pressi di una vicina pizzeria. Sul posto gli operanti hanno accertato una accesa lite in corso tra cinque persone, nata inizialmente perché poco prima delle ore 23 uno dei contendenti, passando per la strada, aveva accidentalmente urtato un avventore della pizzeria seduto ad un tavolo, causando una violenta reazione poi degenerata, che non si è attenuata nemmeno alla presenza dei militari, di fronte ai quali i soggetti coinvolti hanno continuato a spintonarsi ostacolando le procedure di identificazione e non collaborando ai tentativi di distensione. Mentre i militari erano intenti a sedare la lite, sono stati anch'essi insultati dai contendenti che hanno contestato il loro intervento, arrivando a cercare di colpire gli stessi con calci e pugni. (com)