Sport: assessora Roma, Capitale dei grandi eventi, chiusa ieri "Italia polo challenge"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera le premiazioni dei finalisti dell'Italia Polo Challenge al Galoppatoio di Villa Borghese. "Una tre giorni di sport equestre che si è aperta giovedì scorso con la suggestiva sfilata dei giocatori a cavallo in via Condotti, per dare il via ufficialmente all'ottantottesima edizione di piazza di Siena. Roma Capitale dello sport e dei Grandi eventi". Lo scrive, in un post su Facebook, l'assessora di Roma Capitale allo Sport e Grandi eventi, Veronica Tasciotti.(Rer)