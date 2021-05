Germania: Soeder (Csu) chiede approvazione vaccino anti Covid russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Markus Soeder, il primo ministro del laender tedesco della Baviera e leader dell'Unione cristiano-sociale (Csu), ha esortato l'Agenzia europea per il farmaco (Ema) ad accelerare l'approvazione del vaccino russo contro il Covid Sputnik V. Lo riferisce il quotidiano tedesco "Bild". "Il motore della vaccinazione non deve incepparsi. È una priorità che il processo di approvazione dello Sputnik V venga accelerato. Non dovremmo permettere di indugiare per ragioni puramente ideologiche", ha affermato Soeder. Secondo "Bild", fonti del governo tedesco ritengono che l'approvazione arriverà non prima di settembre a causa della presunta mancanza di dati necessari. (Geb)