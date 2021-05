Corea del Sud: Moon apre vertice P4G promettendo di intensificare l’impegno per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto a Seul, in Corea del Sud, il vertice sul clima P4G Seoul Summit, sigla che fa riferimento al Partenariato per la crescita verde e gli obiettivi globali 2030, un organo consultivo internazionale che coinvolge 12 Paesi e che punta a coordinare gli sforzi pubblici e privati per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) e dell’Accordo di Parigi sul clima. Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha dato il via all’evento presenziando a una cerimonia al Dongdaemun Design Plaza, nel centro della capitale. Nel suo discorso il leader si è impegnato ad aumentare significativamente entro il 2025 l’assistenza allo sviluppo destinata ai progetti legati al clima e al verde. Ha anche affermato che il suo governo rafforzerà il sostegno ai Paesi in via di sviluppo per attuare politiche di crescita sostenibile, attraverso un nuovo fondo da cinque milioni istituito dal Global Green Growth Institute (Gggi) e nuovi finanziamenti per quattro milioni di dollari al P4G. (segue) (Git)