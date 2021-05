Corea del Sud: Moon apre vertice P4G promettendo di intensificare l’impegno per il clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moon ha anche espresso l’intenzione di ospitare la 28ma Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite prevista per il 2023. Il presidente della Corea del Sud si è inoltre impegnato a migliorare l’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030, fissato al 24,4 per cento rispetto al 2017. “La soluzione per affrontare la crisi climatica che l’umanità ha di fronte è agire insieme e attraverso la cooperazione tra nazioni in via di sviluppo e avanzate”, ha sintetizzato Moon, promettendo un ruolo maggiore da parte di Seul nel colmare il divario tra Paesi in via di sviluppo e avanzati. L’evento, della durata di due giorni, si tiene in formato ibrido, con una parte di interventi in presenza e una parte in videoconferenza. La lista dei partecipanti comprende più di 60 capi di Stato, di governo e di organizzazioni internazionali. (segue) (Git)