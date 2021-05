Algeria: società italo-algerina selezionata per restaurare Grand hotel di Orano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una società italo-algerina è stata selezionata per il restauro del Grand hotel di Orano, in Algeria. Lo riferisce “Le Quotidien d'Oran” citando fonti vicine alla municipalità. La scelta della società, il cui nome non è stato ancora divulgato, è avvenuta dopo una gara d’appalto a seguito del completamento dello studio di restauro da parte della società Bevor. L'avvio dei lavori è previsto per il 2022 prima dell'inizio dei Giochi del Mediterraneo che verranno ospitati dall’Algeria. Come osserva la stampa algerina, la società italo-algerina incaricata dei lavori ha già condotto con successo vari interventi di restauro, in particolare nel cantiere della Grande Poste e nel Palazzo della cultura, sempre ad Orano. Il Grand hotel di Orano è chiuso dal 2010 e versa in stato di abbandono. (segue) (Ala)