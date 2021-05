Algeria: società italo-algerina selezionata per restaurare Grand hotel di Orano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situato in Place Maghreb, di fronte alla Grande poste, un altro sito storico di Orano, il Grand hotel è un considerato un gioiello architettonico della città algerina. L’edificio realizzato nel 1920 è costituito di 80 camere e otto suite ed è considerato un luogo ricco di storia per aver ospitato politici, intellettuali e artisti di fama internazionale. Secondo i media algerini, il recupero e la riabilitazione dell'hotel consentiranno alla municipalità di Orano di disporre di una consistente infrastruttura ricettiva e di rafforzare la sua capacità di accoglienza di turisti e viaggiatori. Orano aspira, infatti, a diventare una meta turistica importante in Algeria. Nei giorni scorsi, il ministro del Turismo, Mohamed Ali Boughazi, ha annunciato che attualmente la città vanta 40 strutture alberghiere con una capacità di 4.000 posti letto e altre 42 con una capacità complessiva di 6.000 posti letto che verranno attrezzate prima dell’inizio dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 25 giugno al 5 luglio 2022. (Ala)