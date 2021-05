Vaticano: il primo luglio giornata di riflessione per il Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa incontrerà i rappresentanti della comunità cristiana in Libano, il prossimo primo luglio. Lo ha annunciato il Pontefice al termine dell'Angelus domenicale. "Il primo luglio mi incontrerò in vaticano con i principali responsabili della comunità cristiana in Libano per una giornata di riflessione sulla preoccupante situazione del paese e per pregare insieme per il dono della pace e della stabilità" ha annunciato Francesco, che ha auspicato un futuro più sereno per il paese. (Civ)