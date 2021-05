Roma: non accetta fine relazione e minaccia con una pistole ex compagna, arrestato 53enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ha accettato la fine della loro relazione e ha iniziato a molestarla con modalità diverse e in maniera costante. Messaggi minacciosi ed offensivi sul telefono, appostamenti sotto casa con affissione di striscioni denigranti per la donna, minacce di morte con in pugno una pistola indirizzata verso il balcone, cui la donna si era affacciata dopo che il suo nome era stato urlato a squarciagola dal 53enne per attirarla fuori. E poi ancora un incendio appiccato sotto il portone della sua abitazione con del liquido infiammabile versato su un cartone. (segue) (Rer)