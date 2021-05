Roma: non accetta fine relazione e minaccia con una pistole ex compagna, arrestato 53enne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imponente castello accusatorio così raccolto ed organizzato ha consentito al Giudice per le Indagini Preliminari di emettere, a carico dell'uomo, un'ordinanza di custodia in carcere notificata a B.E., dagli stessi agenti del XIV Distretto, venerdì scorso. Il risultato riveste un particolare significato a livello preventivo, oltre che per la gravità del delitto in contestazione, anche perché B.E. è stato più volte sotto i riflettori della cronaca nera capitolina in quanto, negli ultimi 15 anni, la faida fra due note famiglie ha cosparso di sangue le strade di Primavalle causando almeno 2 omicidi dal 2005 a oggi, fra i quali lo stesso fratello dell'arrestato. (Rer)