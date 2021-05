Serbia: ministro Difesa Stefanovic si dimette da incarichi nel partito Sns a livello locale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttivo cittadino del Partito progressista serbo a Novi Sad chiede quindi che l'intero caso venga indagato fino alla fine e che tutti i partecipanti alla suddetta vicenda siano svelati, nonché che ne sopportino tutte le conseguenze legali", conclude la nota. Stefanovic, già ministro dell'Interno e ora della Difesa, è anche vicepresidente della forza politica guidata da Aleksandar Vucic, che è anche presidente della Repubblica. Stefanovic, fino ad oggi considerato uno degli uomini più vicini a Vucic, è stato coinvolto nella vicenda delle intercettazioni illegali ai danni del capo dello Stato, poiché queste sono state effettuate quando lo stesso Stefanovic era ministro dell'Interno. Le intercettazioni sulle linee del presidente sono illegali secondo quanto prevede la legge serba. Stefanovic non è stato finora ufficialmente ritenuto responsabile ma i media hanno posto la domanda sul perché non abbia avvertito in tempo il presidente, visto che "non poteva non sapere". (segue) (Seb)