Serbia: ministro Difesa Stefanovic si dimette da incarichi nel partito Sns a livello locale (4)

- Questa per lo meno è la tesi dell'ex funzionario di polizia Nebojsa Trbovic, che in un'intervista pubblicata il primo aprile dal settimanale "Vreme" ha dichiarato che le intercettazioni erano state fatte "per sbaglio" ed in modo indiretto, perché Vucic avrebbe chiamato delle linee poste in precedenza sotto controllo. Trbovic ha spiegato che il microfono di un telefono cablato può rimanere "aperto" e può essere registrato anche senza collegarsi a un altro telefono. "Potrebbe essere molto spiacevole per Vucic perché Stefanovic avrebbe potuto scoprire molte cose in quel modo", ha detto. Secondo Trbovic, inoltre, le linee presidenziali non potevano essere sotto sorveglianza. "I telefoni che (il presidente) usa sono protetti e quindi non è possibile", ha detto Trbovic. Secondo l'ex funzionario di polizia, dunque, Stefanovic e la sua stretta collaboratrice, l'ex sottosegretario all'Interno Dijana Hrkalovic, non hanno infranto la legge ma hanno violato la fiducia di Vucic non avvertendolo delle intercettazioni. (segue) (Seb)