Serbia: ministro Difesa Stefanovic si dimette da incarichi nel partito Sns a livello locale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefanovic è stato recentemente coinvolto anche in un altro caso, quello relativo all'ex funzionario dell'Interno Goran Papic che avrebbe agevolato alcuni esponenti della criminalità organizzata. Il 29 aprile Stefanovic è stato ascoltato dalle autorità giudiziarie e ha rigettato le accuse, rivoltegli dallo stesso Papic, di avere ordinato la restituzione di un veicolo blindato ad un membro di un clan criminale quando era a capo del dicastero dell'Interno. L'avvocato difensore di Papic, Branislav Tapuskovic, ha detto ai giornalisti che il ministro Stefanovic ha contestato tutto ciò che i testimoni hanno detto sul caso della restituzione del veicolo. Stefanovic è il primo ministro in 20 anni che viene ascoltato dalla Procura della Repubblica serba nell'ambito di un'indagine. L'avvocato difensore di Papic, Branislav Tapuskovic, ha infatti chiesto che Stefanovic fosse ascoltato come testimone della difesa. (segue) (Seb)