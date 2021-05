Serbia: ministro Difesa Stefanovic si dimette da incarichi nel partito Sns a livello locale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato ha detto ai giornalisti che, nonostante Stefanovic abbia negato ogni coinvolgimento, esistono "delle prove documentali" a riguardo. "C'è una documentazione a riguardo, è chiaro come il sole che il veicolo è stato confiscato e che nonostante ciò è stato poi restituito. Il ministro Stefanovic non ne sapeva nulla nonostante fosse il ministro della Polizia. Resta da valutare il resto nel contesto delle prove presentate. Quello che posso dire è che Stefanovic ha detto di non sapere nemmeno chi abbia emesso l'ordine di restituzione del veicolo, e non era la persona che sto difendendo. Potete interpretare tutto questo come volete, a me interessa l'ispettore di polizia che sto difendendo, che è vittima di una manipolazione mirata a nascondere molte altre cose riguardanti fatti di vitale importanza in relazione ai veicoli blindati che girano per questa città e che non sono controllati come si dovrebbe", ha detto Tapuskovic. L'avvocato ha poi aggiunto che a suo avviso non ci sono gli estremi per sollevare delle accuse contro il suo assistito. Tapuskovic ha infine precisato di avere chiesto la convocazione di Stefanovic perché "è impossibile" che non sapesse nulla del mezzo blindato. "Non ha nemmeno confermato ciò che i testimoni hanno detto il procedimento, (ovvero) che c'era una decisione del collegio ministeriale di controllare quei veicoli, cosa che (invece) abbiamo determinato durante la procedura", ha detto Tapuskovic, sottolineando che ci sono sette testimoni e che tra loro si contano "persone onorevoli" che lavorano nella polizia. (segue) (Seb)