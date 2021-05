Serbia: ministro Difesa Stefanovic si dimette da incarichi nel partito Sns a livello locale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso esamina dei fatti accaduti al tempo in cui lo stesso Stefanovic era a capo del ministero dell'Interno. Papic, che era vice capo del servizio per la lotta alla criminalità organizzata (Sbpok), è accusato di aver ordinato la restituzione di un veicolo blindato a Marko Miljkovic, membro del clan guidato dal criminale Veljko Belivuk. Nel corso degli interrogatori Papic ha detto che "gli era stato ordinato di farlo" proprio da Stefanovic. Dopo il ministro, sempre nella giornata del 29 aprile, è stato ascoltato come testimone il capo della direzione della polizia criminale, Dejan Kovacevic. Papic è stato arrestato il 9 marzo, mentre il 19 dello stesso mese è intervenuto sul caso il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Il capo dello Stato e leader del Partito progressista serbo (Sns), forza di cui Stefanovic fa parte, ha detto che "non pensa né penserebbe" che il ministro sia coinvolto nella criminalità organizzata. "Non ho mai nemmeno pensato a Nebojsa, ma ho pensato ad altre persone", ha detto Vucic aggiungendo che comunque "nessuno sarà protetto se ha partecipato a un crimine". Nei mesi scorsi, prima dello scoppio del caso, il quotidiano "Vecernje novosti" riferiva che Papic, secondo fonti riservate, sarebbe sotto inchiesta per dei presunti legami con il capo della criminalità organizzata, Veljko Belivuk, arrestato lo scorso 4 febbraio. Secondo quanto riferiva l'emittente "N1", sempre nei mesi scorsi, Papic ha fatto carriera negli anni in cui Nebojsa Stefanovic era ministro dell'Interno, e si è dimesso pochi giorni dopo che Aleksandar Vulin è diventato il nuovo ministro presso lo stesso dicastero. (Seb)