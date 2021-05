Perù: candidati alla presidenza Castillo e Fujimori si confrontano a una settimana dal voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati al secondo turno delle elezioni presidenziali del Perù, Pedro Castillo e Keiko Fujimori, in programma il 6 giugno, si confronteranno questa sera (dalle 19 ora locale) in un dibattito nell’auditorium dell’Università nazionale di Sant’Agostino (Unsa) ad Arequipa, un evento organizzato dalla Giuria per le elezioni nazionali (Jne) e moderato dai giornalisti Doris Cornejo Paredes e Cesar Espinoza Llerena. Il confronto verterà su sei blocchi tematici, come concordato dalle parti: bicentenario dell’indipendenza; sanità e gestione della pandemia di coronavirus; economia e promozione dell’occupazione; istruzione, scienza e innovazione; lotta contro la corruzione e per l’integrità pubblica; diritti umani, politiche sociali e attenzione alle popolazioni vulnerabili. Per ogni blocco ciascuno candidato potrà fare una presentazione di tre minuti; seguirà un dialogo. Tranne che per il primo tema, ci saranno domande poste da cittadini. I due candidati, Castillo per Perù libero e Fujimori per Forza popolare, si sono incontrati il primo maggio in un’iniziativa improvvisata nella Plaza de Chota, a Cajamarca. Le rispettive squadre tecniche si sono sfidate invece sulle sei tematiche il 23 maggio. (segue) (Brb)