Perù: candidati alla presidenza Castillo e Fujimori si confrontano a una settimana dal voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno, celebrato l’11 aprile, Castillo ha ottenuto il 19 per voti dei voti validi, mentre Fujimori ha totalizzato il 13 per cento delle preferenze. A una settimana dal secondo turno, un’indagine dell’Instituto Datum per il quotidiano “Perú 21” mostra un distacco minimo tra i due sfidanti: Castillo è ancora leggermente in vantaggio su Fujimori, ma le rispettive percentuali sono del 42,6 e del 41,7 per cento. Si è ridotta anche l’opzione scheda bianca, passando dal 10,3 al 5,4 per cento. L’indagine è stata realizzata tra il 25 e il 27 maggio su un campione di 1.201 persone, uomini e donne tra i 18 e i 70 anni di tutti gli strati sociali. Il margine di errore è del più o meno 2,8 per cento. In giornata si attendono altri sondaggi dell’Instituto de Estudios Peruano (Iep) e di Ipsos. Questi ultimi il 23 maggio attribuivano un vantaggio più consistente a Castillo: per Ipe 44,8 per cento contro il 34,4 per cento di Fujimori; per Ipsos 52,6 contro 47,7 per cento. (Brb)