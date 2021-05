© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo alla vigilia di un nuovo boom economico. Lo afferma a "La Repubblica" il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Il nostro compito, come Governo, ma vorrei dire come Paese, è quello di non sprecare questa occasione unica e irripetibile, accompagnandola con le riforme", aggiunge il ministro. (Rin)