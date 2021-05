Lazio: Durigon, straordinario successo Lega in giornata di mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migliaia di cittadini in tutto il Lazio hanno aderito oggi alla manifestazione 'Prima gli italiani' organizzata dalla Lega in oltre 200 piazze della regione. C'è una grande voglia di partecipazione politica e civile". Lo dichiara, in una nota, Claudio Durigon, sottosegretario al Mef e coordinatore del Lazio della Lega. "In moltissimi - spiega - hanno voluto manifestare la vicinanza alla Lega per difendere il made in Italy, per sostenere le nostre storiche battaglie in difesa del tessuto produttivo italiano e degli interessi nazionali. Ci confermiamo un partito di popolo, radicato nel territorio, in sintonia con la gente, capace di rappresentare i cittadini nelle istituzioni. In un solo giorno abbiamo raccolto migliaia di firme e di tessere. Tutto questo lascia ben sperare in vista delle prossime scadenze elettorali amministrative in cui vogliamo presentarci uniti ai nostri alleati con candidati e programmi di qualità". (Com)