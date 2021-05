Germania: sondaggio politico Insa, Verdi al 22 per cento, Unione al 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un recente sondaggio condotto in Germania attesta una frenata nella crescita dei consensi per i Verdi. Secondo una rilevazione demoscopica condotta dall'istituto Insa per “Bild am Sonntag”, i Verdi si attesterebbero al 22 per cento, in calo di un punto rispetto ai precedenti sondaggi, indietro rispetto al 25 per cento dell'Unione, formata da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) arriva al 16 per cento, il Partito liberaldemocratico (Fdp) resta al 13 per cento e risulta invariato anche il risultato di Alternativa per la Germania (AfD) al 12 per cento. La Sinistra chiude al 7 per cento. Secondo il sondaggio di Insa cala anche la popolarità per Annalena Baerbock, candidata alla cancelleria dei Verdi, che verrebbe preferita dal 19 per cento degli elettori (un punto in meno rispetto alle precedenti rilevazioni). Baerbock resterebbe comunque in testa rispetto ai concorrenti per la guida del governo, vale a dire Olaf Scholz dell'SpD (18 percento, invariato) e Armin Laschet dell'Unione (16 per cento). (Geb)