Medio Oriente: ministro Esteri israeliano al Cairo per colloqui cessate il fuoco

- Il ministro degli Esteri Gabi Ashkenazi è atteso oggi in visita al Cairo per colloqui con il governo egiziano in merito al cessate il fuoco con il gruppo palestinese Hamas al potere nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riporta il quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth”, lo scopo della missione è quello di rafforzare i legami israelo-egiziani e discutere il cessate il fuoco con Hamas. Quella di Ashkenazi è la prima visita in Egitto di un ministro degli Esteri israeliano in 13 anni. Nel frattempo il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, visiterà oggi Israele e l’Autorità nazionale palestinese (Anp) per poi recarsi nella Striscia di Gaza. (segue) (Res)