Medio Oriente: ministro Esteri israeliano al Cairo per colloqui cessate il fuoco (2)

- Secondo quanto riferito ieri dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, Hamas avrebbe ricevuto un messaggio dall'Egitto secondo cui il proseguimento dei negoziati su una tregua con Israele dovrà includere un accordo per lo scambio di prigionieri. Secondo il quotidiano, Israele starebbe facendo pressioni per collegare il rilascio dei prigionieri al benestare per l’avvio degli sforzi per la ricostruzione degli edifici della Striscia di Gaza distrutti durante il conflitto tra le Forze di difesa israeliane e Hamas durato dal 10 al 20 maggio. Il 28 maggio, una delegazione dell’intelligence egiziana si è recata nella Striscia di Gaza per incontrare il leader dell’ala militare di Hamas, le brigate Izz ad-Din al Qassam, Marwa Issa, per facilitare i colloqui sull'accordo per lo scambio di prigionieri. Hamas, dal canto suo, insiste nel tenere il rilascio dei prigionieri separato dalla tregua con Israele. Attualmente a Gaza sono detenuti due civili israeliani, Avraham Avera Mengistu e Hisham a-Sayed, e le spoglie di due militari israeliani uccisi in combattimento nel 2014 di Oren Shaul e Hadar Goldin. (segue) (Res)