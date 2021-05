Brasile: proteste in tutti gli Stati, manifestanti chiedono vaccini e impeachment Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutti gli Stati e nel Distretto federale del Brasile ci sono state manifestazioni di protesta ieri. I manifestanti chiedevano l’accelerazione della campagna di vaccinazione contro il coronavirus, il ritorno degli aiuti di emergenza, più finanziamenti per l’istruzione e l’impeachment del presidente, Jair Bolsonaro. La mobilitazione è stata organizzata da partiti di opposizione al governo, movimenti sociali, organizzazioni sindacali e associazioni studentesche. Gleisi Hoffmann, presidente del Partito dei lavoratori (Pt), ha tenuto un discorso a San Paolo. Nello stesso giorno della protesta il Brasile registrava 1.971 decessi per Covid e 78.352 nuovi contagi; 461.142 vittime e 16.471.009 casi in totale; 67.174.168 dosi di vaccini somministrate e 22.032.735 persone completamente vaccinate, pari al 10,4 per cento della popolazione. (segue) (Brb)