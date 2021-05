Brasile: proteste in tutti gli Stati, manifestanti chiedono vaccini e impeachment Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Brasilia il punto di incontro è stato il Museo nazionale della Repubblica; a San Paolo i manifestanti si sono incontrati in Avenida Paulista; a Rio de Janeiro, hanno sfilato da Praca Mauá verso Candelária. I media locali hanno mostrato iniziative in decine di città: a Rio Branco, nell’Acre, i contestatori si sono radunati nello stadio Arena Acreana; nell’Alagoas sono scesi in strada a Maceió, Delmiro Gouveia e Arapiraca; nell’Amapá c’è stato un corteo nel centro di Macapá e a Bahia nel centro di Salvador; a Manaus, nello Stato di Amazonas, i manifestanti hanno sfilato da Praca da Saudade a Largo de Sao Sebastiao; a Fortaleza, capitale del Ceará, la protesta si è concentrata nel Bairro Benfica e nell’Arena Castelao; a Vittoria, nell’Espirito Santo, il centro della protesta è stata l’Università federale Espirito Santo (Ufes). Manifestazioni si sono tenute anche a Goiania, Jataí e Catalao nello Stato di Goiás e ancora nel Maranhao, nel Mato Grosso, nel Minas Gerais, nel Paraná e negli altri Stati. (Brb)