Bielorussia: Sassoli, mantenere alta la pressione per rilascio di Protasevich

- Il presidente del Parlamento europee David Sassoli vuole mantenere alta la pressione sulla Bielorussia per ottenere il rilascio del dissidente Roman Protasevich e della sua fidanzata Sofia Sapega, arrestati domenica scorsa a Minsk dopo il dirottamento del volo Ryanair Atene-Vilnius. In un'intervista ai giornali del gruppo editoriale tedesco Funke, Sassoli ha suggerito di esporre le foto di Protasevich in tutti gli aeroporti dell'Ue e al Parlamento europeo. "Terremo alta l'attenzione e la pressione e speriamo che questo porti al rilascio di Roman Protasevich e della sua compagna Sofia Sapega", ha detto il presidente. Sassoli ha definito “forte” la prima reazione dell'Ue al tanto criticato atterraggio forzato di un aereo passeggeri a Minsk. In questo contesto, non può essere sottovalutato anche il forte sostegno della Russia al regime bielorusso. "Dobbiamo inasprire le sanzioni contro i funzionari russi, ma anche stabilire contatti più stretti con la popolazione e la società civile e sostenere i dissidenti russi, le Ong e i media indipendenti", ha detto Sassoli ai giornali del gruppo Funke. (Geb)