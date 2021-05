Ue: Salvini, gestione crisi Covid da parte di Bruxelles è stata “incredibilmente fallimentare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è un momento importante, perché dopo il Covid può cambiare tutto, e lavoriamo perché cambi in meglio. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al convegno del gruppo europeo Identità e democrazia a Cascais, in Portogallo. Per Salvini, questo è il momento “per lavorare per mettere insieme il meglio dei 3 gruppi alternativi alle sinistre” in Europa, “per essere spero i primi all’interno del Parlamento europeo”. A Budapest, ha ricordato Salvini, ha incontrato in precedenza i premier di Ungheria e Polonia, rispettivamente Viktor Orban e Mateus Morawiecki, per discutere su un allargamento delle alleanze. “Gli amici e la famiglia di Identità e democrazia non si toccano”, ha proseguito Salvini, che ha parlato anche di invitare le delegazioni di Francia e Austria a nuovi incontri, auspicabilmente a Roma. La politica di gestione della crisi del Covid e in particolare dei vaccini è stata “incredibilmente fallimentare” da parte dell’Unione europea e dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema), ha detto Salvini. “Il Covid ha smascherato l’inefficienza delle elites burocratiche, dall’Ema, all’Oms, all’Onu e l’Omc”, ha proseguito. In merito alla sicurezza, “combattere l’immigrazione clandestina si può”, ha aggiunto.(Spm)