Business news: Libia, avviata la seconda fase del progetto di illuminazione tramite energia solare a Sebha

- Ha preso il via il 25 maggio la seconda fase dell'attuazione del progetto di illuminazione tramite energia solare nella città libica meridionale di Sebha. La prima fase ha già visto l'installazione di 284 lampioni dall'aeroporto internazionale di Sebha all'incrocio dell'hotel "Africa". La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa libica "Lana", la quale ha specificato che il progetto, finanziato dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp), è il primo del suo genere per Sebha. L'obiettivo finale è installare 1.070 lampioni ad energia solare lungo almeno 10 chilometri, dall'aeroporto al centro della città. In una prima fase sono stati già coperti cortili, parcheggi e strade interne all'aeroporto, fornendo illuminazione agli abitanti delle aree circostanti, oltre ai circa 7000 passeggeri in arrivo e in partenza dall'aeroporto. Quest'ultimo potrà, così, essere operativo anche nelle ore di buio. Il tutto si colloca nel quadro più ampio dell'iniziativa "Strutture per la stabilizzazione della Libia" (Sfl), sostenuta da tredici donatori internazionali, oltre che dal governo libico, e messa in atto dall'Undp. Questa mira a fornire servizi quali elettricità, risorse idriche e sistemi igienico sanitari in quelle aree colpite dalla crisi libica degli ultimi dieci anni. Secondo l'Undp, il successo di una simile iniziativa consentirà di raggiungere uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030, quello relativo all'accesso ad energia pulita, oltre a facilitare lo sviluppo di attività economiche e il rafforzamento della coesione sociale nel Sud della Libia. (Lit)