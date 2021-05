Business news: Algeria, nuove proposte dai datori di lavoro sulle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione algerina dei datori di lavoro dei cittadini (Capc) ha presentato le proprie proposte in materia di transizione energetica, prevedendo una percentuale di utilizzo di energie rinnovabili del 35 per cento entro il 2030. In particolare, secondo quanto spiegato nel corso della presentazione del "Contributo di Capc alla strategia di transizione energetica in Algeria", il 24 maggio, con impianti da una capacità di produzione che oscilla tra i 1.000 e i 1.500 megawatt all'anno, il Paese nordafricano potrebbe raggiungere livelli di produzione di 42 gigawatt da fonti rinnovabili nel 2030. Nello specifico, a detta della Confederazione, 1.000 megawatt di solare fotovoltaico, abbinati a un impianto a gas di nuova generazione della stessa capacità, porterebbero a un risparmio annuo di gas di circa 70 milioni di dollari. Alla luce di ciò, Capc ha proposto un miglioramento del mix energetico, facendo affidamento sulle fonti solari, sul "corridoio eolico" a sud-ovest, da un potenziale di 7,7 gigawatt, oltre che sulle biomasse. In tal modo, secondo la Confederazione, Algeri potrebbe addirittura superare l'obiettivo già posto per il 2050, ovvero ricavare il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili. A detta del presidente di Capc, Mohamed Sami Agli, la transizione energetica, più che un'opportunità, è una necessità, considerato che l'Algeria deve far fronte a un aumento dei consumi locali, pari a più del 45 per cento, accompagnato da un esaurimento delle risorse di gas e petrolio. Al contempo, il rinnovabile potrebbe creare nuove opportunità lavorative, così come accaduto nel 2017, quando la produzione di 900 gigawatt ha creato 9 milioni di posti di lavoro nel mondo. Ora, con il programma presentato da Capc, potrebbero essere 300.000 i nuovi impiegati da assumere. Ad ogni modo, la Confederazione ha evidenziato come la chiave del successo dell'utilizzo di energia rinnovabile in Algeria stia nei finanziamenti. Sulla base dei progetti avviati a livello internazionale, si prevede che sarà necessario raccogliere complessivamente 8 miliardi di dollari dalle banche, in media più di 800 milioni di dollari all'anno dal 2021 al 2030. Alla luce delle eventuali difficoltà nel convincere gli investitori a raccogliere tutto il debito in dinari, la Confederazione presieduta da Sami Agli crede che sia più opportuno pensare di autorizzare il finanziamento di "progetti finanza" da banche estere. Inoltre, Capc ha affermato che "gli investitori, alcuni dei quali già presenti nel settore degli idrocarburi, come BP, Total, Equinor, Eni", saranno propensi a investire nel settore energetico rinnovabile dell'Algeria, purché il loro partner locale, Sonatrach, presenti loro progetti su larga scala a termini e condizioni conformi agli standard internazionali. (Ala)