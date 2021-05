Business news: Egitto, governo, tasso di povertà al 29,7 per cento, obiettivo 28,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di povertà dell'Egitto ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 20 anni (1999), passando dal 32,5 al 29,7 per cento. Lo ha annunciato il 25 maggio la ministra della Pianificazione e dello Sviluppo economico, Hala el Said, in un incontro in videoconferenza con i rappresentanti della missione del Fondo monetario internazionale. La ministra egiziana ha affermato che il governo vuole ridurre i tassi di povertà al 28,5 per cento nell'anno fiscale 2021/2022, aumentando il volume degli investimenti, e ha sottolineato che ci sono aspettative di una diminuzione del tasso di povertà dell'1,5 per cento annuo nei prossimi anni. L'anno fiscale 2021/2022 prenderà il via il prossimo primo luglio. (Cae)