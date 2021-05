Business news: vice ministra Sereni chiude le celebrazioni della Giornata dell’Africa 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come da tradizione, per celebrare l’anniversario della nascita dell’Organizzazione dell’Unità Africana, fondata il 25 maggio 1963 ad Addis Abeba e diventata, dal 2002, Unione Africana, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale celebra la “Giornata dell’Africa”. Quest’anno, a causa della situazione pandemica, la Farnesina ha realizzato una “mostra virtuale” finalizzata a divulgare al grande pubblico alcune delle principali opere artistiche africane custodite sia in Musei internazionali che in Italia. L’evento, patrocinato dal Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (Iccrom), è stato trasmesso il 25 maggio (maggiori informazioni sul sito web esteri.it e sui canali social della Farnesina). In apertura di questo evento celebrativo (della durata complessiva di circa 50 minuti), il ministro Di Maio ha tenuto un discorso di saluto e di augurio, seguito dall’intervento dell'ambasciatore a Roma della Repubblica Democratica del Congo, Fidèle Sambassi Khakessa, Paese che detiene la presidenza dell'Unione Africana per il corrente anno. La vice ministra Sereni ed i rappresentanti delle organizzazioni internazionali specializzate nella conservazione dei beni archeologici - il direttore generale dell'Iccrom, Webber Ndoro, e del Presidente di Icomos (Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti), Maurizio di Stefano - hanno chiuso l’incontro con i loro interventi. (Res)