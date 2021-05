Business news: Macron, Parigi fornirà 150 milioni di euro di aiuto al Ruanda tra 2019 e 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023 la Francia finanzierà il governo del Ruanda con 150 milioni di euro di aiuti allo sviluppo destinati a promuovere le "grandi priorità" del dialogo tra i due Paesi, in particolare nei settori della sanità, della francofonia e del digitale. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta al fianco dell'omologo ruandese, Paul Kagame, a Kigali. "Questi sforzi si estendono così naturalmente alla relazione economica tra Francia e Ruanda," ha continuato Macron, ricordano che la presenza economica francese in Ruanda è "in costante aumento". Dal punto di vista culturale, Macron ha sottolineato che il continente africano è il "centro di gravità" della francofonia. È per questo che la Francia ha sostenuto la candidatura al posto di segretario generale dell'Organizzazione internazionale della francofonia dell'ex ministra degli Esteri ruandese, Louise Mushikiwabo. (Frp)