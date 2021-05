Marocco: Istituto Montaigne, reazione rapida alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato marocchino ha reagito "velocemente", sia in termini di salute che di finanza dall'inizio della pandemia da Covid-19, secondo un nuovo rapporto dell'Istituto Montaigne, un think tank francese di riflessione, che contiene proposte ed esperimenti dedicati alle politiche pubbliche in Francia e in Europa. Il Regno è riuscito, nonostante il rigido confinamento, a sostenere le imprese con sistemi paragonabili a quelli dei paesi ricchi, nota il rapporto dell'Istituto Montaigne intitolato "La stabilità del Maghreb, un imperativo per l'Europa". Alla fine della prima ondata dell'epidemia, il Marocco ha mobilitato rapidamente un “gran numero” di strumenti a sostegno dell'economia e si è adoperato per sostenere il potere d'acquisto dei più fragili, rileva il documento, che elenca le varie misure messe in atto da le autorità marocchine per far fronte alla crisi sanitaria legata al Covid-19 e al suo impatto sociale ed economico. (segue) (Res)