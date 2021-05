Marocco: Istituto Montaigne, reazione rapida alla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la prima ondata epidemica il Regno ha dimostrato la sua capacità di mobilitare rapidamente un gran numero di strumenti di finanziamento, dando priorità al sostegno alle popolazioni fragili e alla gestione dell'emergenza sanitaria, nota il rapporto, che analizza il quadro politico, economico e situazione sociale in tre paesi del Maghreb (Marocco-Tunisia-Algeria) e le relazioni tra questi paesi e l'Europa a seguito della crisi sanitaria e del suo impatto sulle economie dei paesi nordafricani. Secondo gli scenari ottimistici, le esigenze di finanziamento del Marocco sarebbero comprese tra 3,5 e 6,5 miliardi di dollari, mentre sarebbero comprese tra 6 e 11 miliardi di euro secondo gli scenari pessimistici, se non avrà aiuti da donatori internazionali, si precisa. Tuttavia, spiega il rapporto, poiché il Marocco gode di un rapporto "eccellente" con i donatori internazionali, basato sulla "stabilità politica e sulla capacità istituzionale" di realizzare grandi progetti infrastrutturali, è probabile che i donatori contribuiscano in modo significativo. (segue) (Res)