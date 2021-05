Marocco: Istituto Montaigne, reazione rapida alla pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza dei paesi vicini, la stabilità politica del Marocco gli ha permesso di rifinanziare il proprio debito sui mercati e contenere l'inflazione, osserva il rapporto. Il progetto Tanger Med e gli importanti investimenti delle aziende automobilistiche e aeronautiche europee (Renault, Airbus) sono simboli della sua attrattiva, sottolinea il think tank francese con sede a Parigi, osservando che l'automotive è diventato il primo prodotto di esportazione dal Marocco. Inoltre la banca centrale (Bank Al-Maghrib) ha una buona capacità di controllo dell'inflazione. L'indice dei prezzi al consumo non ha mai superato il 2 per cento, consentendo di stabilizzare il tasso di cambio e costruire la fiducia degli esteri investitori. Il rapporto sottolinea inoltre che il Marocco ha accesso ai mercati dei capitali, con un rating sovrano BBB - (investment grade) concesso dall'agenzia Standard & Poor's, aggiungendo che gli investimenti pubblici, in gran parte realizzati attraverso società pubbliche, sono finanziati dal sistema finanziario marocchino, che consente un livello "relativamente basso" del debito estero. Ciò rappresenta circa il 34,9 per cento del PIL nel 2020 contro il 29,5 per cento del PIL nel 2018 e nel 2019, di cui quasi la metà è contratto dalle amministrazioni pubbliche, principalmente da donatori multilaterali, che detengono più della metà dei debiti valutari sul Tesoro marocchino. Di conseguenza, l'agenzia Moody's osserva che il rapporto debito pubblico del Marocco è in linea con la mediana di un campione con rating Ba1, osserva il rapporto. (Res)