Regno Unito: fonti stampa, premier Johnson si è sposato ieri in segreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha sposato la sua fidanzata Carrie Symonds sabato in una cerimonia segreta nella cattedrale di Westminster, secondo quanto riportato dai quotidiani "Sun" e "Daily Mail" nell'edizione odierna. Gli ospiti sarebbero stati invitati all'ultimo minuto alla cerimonia nel centro di Londra e anche i membri più anziani dell'ufficio di Johnson non erano a conoscenza dei piani del matrimonio, secondo le fonti. I matrimoni in Inghilterra sono attualmente limitati a 30 persone a causa delle restrizioni per il Covid-19. La cattedrale al centro di Londra sarebbe stata improvvisamente chiusa alle 13:30 e successivamente sarebbero arrivati gli sposi. (Rel)